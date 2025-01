Zamknięcie kopalni węgla Pokrowske, kluczowej dla ukraińskiego przemysłu, osłabia zdolności obronne kraju. "The New York Times" podaje, że Ukraińcy wysadzili jedną ze sztolni, aby zapobiec przejęciu przez siły rosyjskie. Kopalnia była jedynym źródłem węgla koksującego, niezbędnego do produkcji stali.

Według gazety, zamknięcie kopalni wywoła w gospodarce Ukrainy fale uderzeniowe. Produkcja stali ma spaść z 7,5 mln ton do mniej niż 3 mln ton w przyszłym roku. To wpłynie na eksport, przychody z podatków i dostawy materiałów dla wojska. Metal i produkty stalowe były drugą co do wielkości grupą towarów eksportowych Ukrainy.