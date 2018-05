Fala odejść z Nowoczesnej w Płocku. Gorzkie słowa pod adresem kierownictwa partii

18 działaczy Nowoczesnej z Płocka chce odejść z partii - wynika z nieoficjalnych informacji. Twierdzą, że decyzje dotyczące miasta podejmowane są przez władze krajowe - bez rozmów z nimi, a nawet wbrew ich woli. Wskazują też na brak kontaktu z Kamilą Gasiuk-Pihowicz.

Porozumienie "za plecami"

Nie mieli wpływu

- Nam się nie podobało to, że nie mieliśmy wpływu na decyzje, które nas dotyczą, Płock to moje miasto, w którym się urodziłem i mieszkam. To miasto płocczan, naszych dzieci, naszych rodzin. Jeśli traci się możliwość decydowania o własnym mieście, to ginie sens takiej polityki. Chcę dalej działać na rzecz Płocka i zapraszam wszystkich do współpracy - wskazuje Leszczyński.