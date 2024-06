Fala chłodu. Zimne dnie i noce w czerwcu

W nocy temperatura wyniesie od 7 st. C miejscami na południu do około 10 st. C na Wybrzeżu i 11-12 st. C na krańcach wschodnich Polski. Najchłodniej, ok. 4 st. C będzie w rejonie podgórskim Karpat i w Kotlinie Jeleniogórskiej. - Niewykluczone również, że na Pomorzu, szczególnie wschodnim, temperatura może spaść do około 5 st. C - oceniła Dąbrowska. Jak dodała, wiatr będzie słaby i zmienny.