Facebook. Oświadczenie. Na portalu pojawił się fałszywy "łańcuszek"

W ostatnich dniach na popularnym portalu społecznościowym rozpowszechnił się tzw. łańcuszek. Użytkownicy Facebooka oraz innych aplikacji należących do konglomeratu technologicznego Meta masowo kopiują i udostępniają "oświadczenia" mające uchronić ich przed dodatkowymi kosztami. Przekazanie go dalej nie wpłynie na użytkowanie serwisu. To spam.