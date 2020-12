Fabryka w Tychach. Fiat wyprodukuje nowoczesne modele samochodów

We wtorek minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin w mediach społecznościowych poinformował o tym, że w 2022 roku z fabryki Fiata Chrysler w Tychach wyjadą trzy nowe modele hybrydowych i w pełni elektrycznych samochodów marek Jeep, Fiat i Alfa Romeo.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla pracowników zakładu produkcyjnego w Tychach, bo jego przyszłość rysowała się w czarnych barwach. Modernizacja zakładu w Tychach potrwa kilka lat, a przedstawiciele koncernu nie wspominają, ile kosztować będzie przestawienie zakładu na produkcję 3 nowych samochodów.

Spółka FCA Poland, do której należy fabryka w Tychach, to największa z 13 spółek Grupy Fiat Chrysler Automobiles w Polsce. Tyski zakład należy do najnowocześniejszych fabryk samochodowych na świecie.