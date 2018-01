"Ewenement na skalę europejską!". Tak działa 500+

Eksperci sprawdzili, w jaki sposób program 500+ wpływa na gospodarkę. Efekt? Od początku roku 2015 do października 2017 indeks sprzedaży odzieży wzrósł w Polsce o 67 pkt proc. - wynika z raportu analityków firmy ExMetrix. Dzięki świadczeniu Polacy też coraz więcej podróżują.

Jeżeli chodzi o ubrania, od początku roku 2015 do października 2017 indeks sprzedaży wzrósł w Polsce o 67 pkt proc. "To ewenement na skalę europejską!" - podkreśla dziennik.

- 500+ było jednym z powodów wyższych wydatków na wakacyjne wyjazdy czy ubrania. Do tego jest jeszcze dobra koniunktura na rynku, wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia. Dochodzi do efektu psychologicznego: mam pieniądze z programu, pracę, więcej pieniędzy, jestem więc gotów rozłożyć inaczej akcenty w wydawaniu - chętniej wyjadę z rodziną na wakacje. Rośnie optymizm, więc jesteśmy bardziej skłonni do takich wydatków - tłumaczy ekonomista Marek Zuber.