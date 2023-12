Ewakuują całe miasteczko. Groźne niewybuchy

Samorząd prosi mieszkańców, by - na czas działań saperów - opuścili swoje domy i obszar rażenia w czwartek do godz. 10. Osoby, które nie mają innej możliwości ewakuacji, powinny przyjść do hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie do godz. 9.30 i stamtąd zostaną przewiezione autobusami do świetlic wiejskich na terenie gminy, już poza obszar zagrożony.