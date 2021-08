Ewakuacja z Afganistanu. Ekspert: talibowie są racjonalnymi negocjatorami

- W interesie talibów jest to, by ewakuacja z Kabulu przebiegła sprawnie, dlatego w tej chwili jest to najlepsza szansa na doprowadzenie tego do końca (...). Dopiero jeśli to zawiedzie, powinniśmy sięgnąć po ostrzejsze środki. W przeciwnym razie ryzykujemy stworzenie jeszcze większego chaosu - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową amerykański ekspert.