Ewakuacja z Afganistanu. W Polsce wyląduje kolejny samolot. Dworczyk podał datę

- W kolejnych godzinach i dniach możemy się spodziewać kolejnych takich lotów, ponieważ został utworzony most powietrzny pomiędzy Warszawą a Kabulem. Między Uzbekistanem a Kabulem latają samoloty wojskowe, natomiast z Uzbekistanu do Warszawy to samoloty cywilne przewożą osoby ewakuowane - mówił Michał Dworczyk.