Ewakuacja w Biedronce w Pionkach. Na miejsce przyjechały służby

We wtorek rano trzeba było ewakuować pracowników i klientów ze sklepu Biedronka w Pionkach. Z powodu uszkodzonej instalacji chłodniczej ulatniał się tam dwutlenek węgla.

Jak informuje portal echodnia.eu., we wtorek o godzinie 10 strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu otrzymali do sklepu Biedronka w Pionkach. Okazało się, że w sklepie na ulicy 15 Stycznia doszło do rozszczelnienie instalacji chłodniczej.