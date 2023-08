Ewakuacja obozu harcerskiego w Szklarskiej Porębie

Pogoda w czwartek w Polsce

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Na północy kraju, szczególnie w strefie nadmorskiej, burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 15 mm. Temperatura maksymalna od około 20 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat do 26 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty, południowo-zachodni i południowy. W burzach i na Przedgórzu Sudeckim oraz w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 100 km/h.