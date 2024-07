Ewakuacja i stan wyjątkowy. Eksplodują tysiące pocisków w Rosji

Do ataku na skład amunicji przyznała się już ukraińska służba bezpieczeństwa (SBU). Według niej na terenie ok. 9 tys. metrów kwadratowych Rosjanie składowali tam rakiety ziemia-ziemia, ziemia-powietrze, pociski do czołgów i artylerii, skrzynki z nabojami do broni palnej.