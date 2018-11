Ewakuacja 3 tys. osób w Głogowie. Odkryto bombę

Do godz. 11 ma potrwać ewakuacja 3 tys. osób w Głogowie. Podczas wykopów prowadzonych na jednej z ulic operator koparki znalazł bombę. To największa tego typu akcja w historii miasta.

Po ewakuacji 3 tys. osób znajdujących się w zasięgu rażenia bomby - ok. 600 metrów - do akcji przystąpią saperzy. Spróbują bezpiecznie wydobyć ważące ok. 250 kg znalezisko z czasów II wojny światowej.