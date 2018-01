Europosłowie mają dosyć wiadomości od Ryszarda Czarneckiego. Oczekują przeprosin

Konflikt między posłem a Różą Thun przybiera coraz bardziej na sile. Po tym jak Czarnecki porównał ją do szmalcownika jeden z prawicowych portali zorganizował akcję okazywania mu wsparcia. Teraz okazuje się, że poseł prawdopodobnie sam rozsyła wiadomości.

Wszystko zaczęło się od reportażu dla niemieckiej telewizji, w którym Róża Thun stwierdziła, że Polska idzie w kierunku dyktatury. Program oburzył Ryszarda Czarneckiego. Polityk porównał posłankę PO do Leni Rifenstahl, faworytki Adolfa Hitlera i porównał ją do szmalcownika. "Podczas II wojny światowej mieliśmy szmalcowników, a dzisiaj mamy Różę von Thun und Hohenstein" - powiedział w rozmowie z Niezależną.pl.

Informacja szybko dotarła do posłów w Parlamencie Europejskim. Wielu z nich podpisało się pod listem, w którym domagają się odwołania polityka PiS z funkcji wiceprzewodniczącego PE. W odpowiedzi na to, portal, na łamach którego pojawił się wywiad z Czarneckim, zorganizował kampanię solidaryzowania się z posłem. Przygotowano specjalną formułkę w kilku językach, którą można wysłać do europarlamentarzystów.