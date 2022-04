Europa wściekła na Niemców. Sankcje dla Berlina?

- Oczywiście Niemcy są wolne w swoich decyzjach gospodarczych i politycznych. Ale nie ma powodu, dla którego reszta świata miałaby to zaakceptować. Bo każdy, kto kupuje niemieckie samochody, produkty chemiczne czy maszyny, płaci też za rosyjski gaz. A ten gaz z kolei służy do finansowania wojny rosyjskiej - wyjaśnił "Bildowi" Matthew Lynn, autor artykułu w "The Telegraf".