Europa przedłuża obostrzenia. Potrwają nawet do wiosny

Kolejne państwa Europy przedłużają ograniczenia lub wprowadzają nowe, by powstrzymać pandemię koronawirusa. W wielu obowiązuje godzina policyjna, a restrykcje potrwają co najmniej do wiosny.

Koronawirus nie odpuszcza. Znów kraje europejskie przedłużają restrykcje. Swoje przepisy zaostrza między innymi Francja. Od soboty w całej Francji będzie obowiązywać przedłużona godzina policyjna. Między godz. 18 a 6 rano będą mogli opuszczać domy tylko z uzasadnionych powodów, jak praca, wizyta u lekarza czy ważne przyczyny rodzinne. Nowe prawo wchodzi w życie od soboty i będzie obowiązywać przez 15 dni.

Francuski rząd nie planuje na razie kolejnego całkowitego lockdownu, ale jeżeli sytuacja epidemiczna się pogorszy, zostanie ona niezwłocznie wprowadzona.

Koronawirus. Niemcy w dramatycznej sytuacji

Surowe przepisy obowiązują także w Niemczech. Kwarantanna narodowa została przedłużona na razie do 31 stycznia. Nasz zachodni sąsiad to obecnie jeden z najbardziej dotkniętych pandemią kraj na świecie. Pod względem śmiertelności jest gorzej niż w USA.

W całych Niemczech zamknięte pozostają sklepy niesprzedające podstawowego asortymentu, zakłady usługowe, bary i restauracje, a większość uczniów korzysta z edukacji zdalnej. Członkowie jednego gospodarstwa domowego mogą się spotykać najwyżej z jedną inną osobą spoza swojego domu.

Kanclerz Angela Merkel zapowiedziała na spotkaniu swojej partii CDU, że obowiązujące obecnie ograniczenia być może będzie trzeba przedłużyć aż do Wielkanocy, czyli do początku kwietnia.

Od tej nocy narodowa kwarantanna zaczęła obowiązywać także w Portugalii. - Zasada jest prosta - każdy z nas musi zostać w domu - powiedział premier Antonio Costa. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, obowiązkowa ma być praca zdalna. Otwarte pozostaną szkoły, sklepy spożywcze, apteki i świątynie.

Koronawirus. Godzina policyjna

Stan wyjątkowy we Włoszech został przedłużony do końca kwietnia. - W ostatnim tygodniu doszło generalnie do pogorszenia się sytuacji epidemicznej, znów jesteśmy w fazie wzrostu - powiedział minister zdrowia Włoch, Roberto Speranza występując przed parlamentem.

Do 15 lutego utrzymany będzie zakaz podróży między regionami bez ważnej przyczyny. Do 5 marca obowiązywać ma limit dwóch osób (nie obejmuje on dzieci poniżej 14 lat), które można przyjąć w prywatnym mieszkaniu. Na razie podtrzymany będzie też przepis o obowiązującej od godz. 22 do 5 godzinie policyjnej. Kraj podzielono na strefy. Tam, gdzie jest mniej zakażeń, tak ostrych restrykcji nie ma.

Ograniczenia w Danii zostały w środę przedłużone do 7 lutego. W Szwajcarii do końca lutego zostaną utrzymane trwające już obostrzenia, w tym zamknięcie restauracji, placówek kultury i obiektów sportowych.

Podobnie jest w Holandii. Tam kwarantannę narodową przedłużono do 9 lutego. Nie działają restauracje, zakłady usługowe, lokale rozrywkowe i sklepy z innymi niż najpotrzebniejsze towarami.

Belgia przedłuża obowiązującą w kraju kwarantannę do 1 marca. W całym kraju między północą a godz. 5 trwa godzina policyjna. W Walonii i Brukseli została ona wydłużona i obowiązuje od godz. 22 do 6. Władze Walonii zdecydowały, że ograniczenie będzie stosowane do 15 lutego, w Brukseli potrwa do 1 marca.

W całej Hiszpanii, zazwyczaj od godz. 23 do 6 rano, obowiązuje godzina policyjna. Większość regionów przedłużyła obowiązujące restrykcje.

