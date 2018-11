Eurobudżet powrca. Polska znajdzie się na aucie?

Niemcy i Francja uzgodniły propozycję projekt budżetu strefy euro. To pomysł potencjalnie bardzo niebezpieczny dla Polski. Ale sami nie możemy wiele zrobić. Uratować nas może egoizm unijnej północy i włoska krnąbrność.

Na szczęście, francusko-niemiecka propozycja jest na razie tylko tym: propozycją. Propozycją, co do której wiele państw, ciągle ma poważne zastrzeżenia. Jeszcze do niedawna głównym blokującym były Niemcy i jej kanclerz Angela Merkel, która przez długi czas podzielała polskie obawy co do perspektywy podziału Unii. Ale ostatecznie przeważyły argumenty i siła Macrona. Merkel opowiedziała się za budżetem eurozony podczas spotkania w Mesebergu w czerwcu tego roku. Poparcie dwóch największych państw Unii daje inicjatywie mocny grunt. Ale nie gwarantuje sukcesu. Sceptyczne pozostają bowiem inne konserwatywne fiskalnie państwa unijnej północy - a także wschodu - niechętne do dokładania się np. do rozrzutnych Włoch. Jednym z głównych celów oddzielnego budżetu strefy euro ma być bowiem . Tymczasem Włosi już teraz nie chcą się podporządkować wymaganej przez Brukselę dyscyplinie finansowej. Przeszkodą na drodze francuskich ambicji może być też Parlament Europejski.