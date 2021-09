Etna znów aktywna. Kolejna erupcja wulkanu uchwycona z satelity

Za szczyt wulkanu uważano zawsze krater północno-wschodni. Przypomina się, że w 1981 roku, także w związku ze zwiększoną aktywnością, jego wysokość wzrosła do 3350 metrów, ale potem w kolejnych latach zmniejszyła się do 3326 metrów, bo odpadły fragmenty na samej górze. Tym samym krater ten został przerośnięty przez "młodszego brata", jak nazywa się krater południowo- wschodni. To on jest obecnie szczytem Etny, wyższej niż dotąd.