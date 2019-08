Eryk Mistewicz: Morawiecki przeszedł od negatywnych emocji do konkretów

Podczas sobotnich konwencji PiS premier Morawiecki przeniósł kampanię ze sfery negatywnych emocji do sfery konkretu - stwierdził politolog Eryk Mistewicz.

Opinię eksperta ds. marketingu politycznego na temat sobotnich wystąpień premiera w Toruniu i Bydgoszczy cytuje PAP. W obu wczorajszych wystąpieniach szef rządu mówił mniej więcej to samo: podkreślał, że rządy PiS to "dobry czas dla Polski", cytował statystyki dot. rozwoju gospodarczego i strofował opozycję. Porównał przy tym swój rząd do komiksowego Batmana.