Episkopat podsumował obrady na Jasnej Górze. Wśród tematów LGBT

W związku z 30. rocznicą powrotu nauczania religii do szkoły, jednym z tematów obrad Konferencji Episkopatu był stan jej nauczania, programowania oraz właściwego przygotowania i formacji katechetów. Biskupi zwrócili uwagę m.in. na wzajemną komplementarność nauczania religii w szkole i katechezy wspólnotowej w parafii. Przypomnieli też o potrzebie udziału uczniów w zajęciach o charakterze aksjologicznym i alternatywy: "religia” lub "etyka".

Drugim tematem podjętym przez Zebranie Plenarne były kwestie związane z duszpasterstwem. "W sytuacji normalizującego się życia społecznego biskupi zachęcają - przy zachowaniu wszystkich norm sanitarnych - do odbudowywania wspólnot parafialnych gromadzących się wokół ołtarza na niedzielnej Mszy Świętej” - napisali biskupi w komunikacie. Podziękowali też wszystkim, którzy w okresie izolacji organizowali transmisje nabożeństw i modlitwy w środkach społecznego przekazu, w tym w mediach społecznościowych.

KEP o COVID-19 i pedofilii w Kościele

KEP przyjął stanowisko w kwestii LGBT+

Biskupi przypomnieli też w komunikacie, że przyjęli stanowisko w kwestii LGBT+. "Dokument podkreśla konieczność odnoszenia się z szacunkiem do osób identyfikujących się z LGBT+. Jednocześnie sprzeciwia się dążeniom do zdominowania życia społecznego przez te środowiska, zwłaszcza przez chęć zrównania związków jednopłciowych z małżeństwami i przyznanie im prawa do adopcji dzieci” - podkreślono w komunikacie.