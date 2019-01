Epidemia odry w Tajlandii. Zachorował zagraniczny turysta

Odra zabija dzieci w Tajlandii. Tysiące ludzi chorują. Zaraził się też turysta z Australii. Najgorzej jest na południu kraju. Jednym z powodów jest muzułmański ruch antyszczepionkowy. Radykałowie przekonują, że szczepienia są sprzeczne z islamem.

Od września 2018 r. epidemia odry na dalekim południu Tajlandii zabiła co najmniej 22 dzieci. Służba zdrowia informuje, że w tym czasie zachorowało tam ok. 3 tys. ludzi. Dla porównania, w całym 2018 r. w pozostałych częściach kraju na odrę zapadło ok. 1 tys. ludzi.