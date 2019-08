Energylandia wciąż rośnie. Wejdzie na teren sąsiedniej gminy

Powoli zaczynają się klarować plany właścicieli zatorskiej Energylandii. Ich rozmach robi wrażenie – już dziś park jest jednym z największych w Europie. Po planowanej rozbudowie, ma być – uwaga – pięć razy większy. I ma go odwiedzać rocznie prawie tyle gości, ile przez ostatnie 5 lat.

Właśnie zaczyna się pierwszy etap tej ekspansji. Właściciele parku zaczynają konsultacje w sprawie inwestycji – mają kilkadziesiąt działek ewidencyjnych, na których chcą postawić nowe atrakcje. Do gry wchodzi też nowa gmina. Z danych, do których dotarł portal wadowice24.pl, wynika, że park rozrywki rozszerza się na gminę Przeciszów. Tu oporów być nie powinno, bo dla samorządu to potencjalny spory wpływ to budżetu Miliony turystów nabiją gminną kabzę. Wypowiedzieć się w tej sprawie muszą jednak także mieszkańcy.