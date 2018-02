Emocjonalny film z kontrmanifestacji. "Napluliście mi w duszę"

- Macie czelność w czasie hymnu napadać na ludzi? – zwrócił się do policjantów jeden z uczestników kontrmanifestacji Obywateli RP. Obok przechodził marsz uczestników miesięcznicy smoleńskiej.

- Czy wie pan, co to za piosenka? To nie jest disco polo. W czasie hymnu napadliście na ludzi. Czy rozumie pan, co wyście zrobili? Podeptaliście godność narodu polskiego – zwraca się do policjantów mężczyzna.