Jarosław Kaczyński: jesteśmy już naprawdę bardzo blisko

- Niedaleko stąd zaczęto budowę pomnika ofiar tragedii pod Smoleńskiem. Pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego zostanie odsłonięty później, ale 10 kwietnia w miejscu, w którym będzie stać pomnik zostanie odsłonięte coś w rodzaju cokołu, postumentu – mówił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podczas 94. miesięcznicy smoleńskiej ocenił, że w "sprawa upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej dobiega do końca".

Jarosław Kaczyński podczas swojego przemówienia przed Pałacem Prezydenckim odniósł się do sporu wokół nowelizacji ustawy o IPN. - Musimy bronić prawdy o tym, co działo się w Polsce w czasie II wojny światowej – powiedział prezes PiS.

- Dzisiaj diabeł podpowiada nam antysemityzm. Musimy go zdecydowanie odrzucić. Ale to nie znaczy, że mamy przyznawać rację tym, którzy obrażają Polskę. Nieważne czy są to Żydzi czy Polacy. Bo też są tacy Polacy – mówił Jarosław Kaczyński.