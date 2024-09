Emocje wokół śmierci Smoktunowicza. Domagają się sekcji zwłok

Robert Smoktunowicz zmarł 9 września 2024 roku. Jego partnerka Marzena Gajewska w rozmowie z "Faktem" przekazała, że już dzień po zgonie poprosiła prokuraturę o przeprowadzenie sekcji zwłok - nie chciała, by ktokolwiek miał wątpliwości co do przyczyn jego śmierci.