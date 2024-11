Emitel przeprowadził z powodzeniem testy bezzałogowego transportu ładunków

Zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej regulacjami, żeby nad naszymi głowami mogły powstawać przestrzenie powietrzne integrujące loty statków bezzałogowych z załogowymi (tzw. U-Space’y), drony muszą działać w specjalnej, zintegrowanej sieci i między innymi na bieżąco przekazywać informacje o swoim aktualnym położeniu do naziemnych odbiorników sygnału oraz do innych jednostek znajdujących się w locie na danym obszarze. Emitel jest pierwszą firmą, która uzyskała wszelkie zgody regulacyjne od Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PANSA) na realizację lotów, samodzielnie zbudowała i zintegrowała sieć nadzoru i z powodzeniem zrealizowała różne scenariusze testowe w wymagających warunkach terenowych i pogodowych. Takie podejście w najwyższym stopniu odwzorowuje warunki z jakimi docelowo będą musiały sobie poradzić bezzałogowce oraz operator U-space.

- Istnieje wiele możliwości komercyjnego zastosowania dronów w przemyśle, logistyce, rolnictwie, w zakresie bezpieczeństwa czy ochrony zdrowia. Aby było to możliwe, konieczne jest przygotowanie odpowiedniej infrastruktury i rozwiązań, które uwolnią ten potencjał. Dlatego Emitel zdecydował się włączyć w prace nad budową tego segmentu rynku i zapewnieniem powietrznych przestrzeni typu U-Space. Testy podnoszą naszą wiedzę i kompetencje, przybliżając nas do komercjalizacji tych technologii – powiedział Andrzej J. Kozłowski, prezes zarządu Emitel S.A.

W trakcie testów wykorzystano drona DJI Flycart 30 – zaawansowany technologicznie statek transportowy od niedawna dostępny na światowym rynku. To pierwsze komercyjne loty z użyciem tego modelu w Polsce. Przeprowadzone sesje obejmowały zarówno dzienne, jak i nocne loty półautonomiczne, podczas których dron z powodzeniem transportował ładunki o wadze nawet 30 kg. Były to zarówno materiały sypkie, płynne, jak i stałe. Na szczególną uwagę, zasługuje fakt, że w trakcie części lotów dron w zaledwie 5 minut pokonywał trasę, którą tradycyjny transport naziemny (np. pojazd terenowy) pokonywałby przy dobrych warunkach pogodowych w ponad godzinę. Z kolei zimą pokonanie tej trasy "na kołach", nie byłoby możliwe.

Co istotne, testowane scenariusze obejmowały nie tylko standardowe przeloty, ale także sytuacje awaryjne. Dron, napotykając przeszkody na swojej drodze, samodzielnie podejmował decyzję o ich ominięciu lub awaryjnym zabezpieczeniu transportowanego ładunku. Podejście Emitel uwzględniało więc nie tylko kwestie szybkości i efektywności dostarczania ładunków, ale także zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa. W kolejnej fazie testów spółka planuje realizację w pełni autonomicznych przelotów, w których rola pilota ograniczy się do nadzorowania misji wykonywanych przez statek bezzałogowy, bez czynnej ingerencji w ich przebieg. Testowy U-Space w Szczyrku to nie tylko innowacja technologiczna, ale także ważny krok na drodze do komercjalizacji usług dronowych w Polsce.