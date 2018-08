Emerytury i renty zwolnione z podatku. Mamy informacje z resortu

Jeszcze niedawno temu politycy PiS rozważali wprowadzenie zwolnienia emerytów i rencistów z podatku PiT. Dzięki temu seniorzy mogliby otrzymać "na rękę" więcej pieniędzy. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej rozwiewa jednak te wątpliwości.

- Do mojego biura polskiego zwrócił się zatroskany emeryt z prośbą o bliższe przyjrzenie się trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się emeryci i renciści pobierający świadczenia w wysokości od 1000 zł do 2000 zł. W jego ocenie ministerstwo, wykonując przegląd resortów, powinno podejść bardziej kompleksowo i sprawiedliwie do szerszej grupy społecznej emerytów, a nie tylko zajmując się kwestią osób o dochodach zamykających się kwotą minimum 1000 złotych. Oczywistą wydaje się sytuacja, że będący w przedziale od 1000 złotych do 2000 złotych żyją również na krawędzi egzystencji i ubóstwa. Jak informuje zaniepokojony emeryt, jego waloryzacja z 2016 r. wynosiła 3 złote. Do 1 marca 2015 r. otrzymał do wypłaty sumę 1 143 złotych 28 groszy. Od 1 marca 2016 r. wysokość świadczenia do wypłaty wynosiła miesięcznie 1 146 złotych 25 groszy. Jak sygnalizuje, w tym stanie rzeczy zmiana metod waloryzacji najmniejszych świadczeń, uwzględniająca rzeczywisty koszt utrzymania, w najniższych kategoriach dochodowych grupy emerytów i rencistów powinna powiększać się proporcjonalnie, w celu poprawy sytuacji dochodowej. Sytuacja materialna emerytów i rencistów w grupie od 1000 do 2000 jest krytyczna i o tej grupie zapomniano całkowicie. W obliczu powyższego potrzebne są zmiany, które wpłyną na polepszenie sytuacji, w której się znajdują – pisze Sobecka. I pyta resort : jakie jest stanowisko ministerstwa wobec „całkowitego zwolnienia emerytów z podatku”.