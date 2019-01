Emerytura dla matek z czwórką dzieci. Ile pieniędzy dostaną w ramach programu „Mama Plus”?

Emerytura dla matek z czwórką dzieci. Sprawdź kryteria, zasady oraz terminy przyznawania świadczeń w ramach programu „Mama Plus”.

Emerytura dla matek z czwórką dzieci – program „Mama Plus”

Od 2019 roku wejdzie życie program „Mama Plus” czyli emerytury dla matek z co najmniej czwórką dzieci. W uchwalonym projekcie ustawy budżetowej na 2019 roku rząd potwierdził finansowanie programu. Wiadomo, że na matematyczne emerytury MRPiPS zamierza przeznaczyć kilkaset milionów złotych. Według informacji podanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nie ma jednak szans, żeby ustawa zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2019. Minister Elżbieta Rafalska oznajmiła, że cała procedura nie zakończy się do tego czasu i realnym terminem będzie 1 marca 2019.

Emerytury dla matek i ojców – komu przysługują?

Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu ustawy o tzw. Matczynych emeryturach, celem świadczenia jest uhonorowanie i docenienie okresu wychowywania dzieci. Projekt ustawy jest realizacją zapowiedzi Premiera Mateusza Morawieckiego w części odnoszącej się do kwestii uhonorowania osób, które wychowały przynajmniej czworo dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie zdołały wypracować emerytury, która odpowiadałaby wysokości co najmniej kwoty najniższej krajowej. Wiadomo, że świadczenia mają być przyznawane matkom, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czworo dzieci oraz ojcom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki bądź porzucenia przez nią potomstwa.