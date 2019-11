WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

elżbieta witek + 1 marszałek sejmu oprac. Bartosz Goluch 16 min. temu Elżbieta Witek marszałkiem Sejmu IX kadencji. Poparła ją nawet opozycja Elżbieta Witek będzie pełniła funkcję marszałka Sejmu w nowej kadencji. Posłanka PiS piastowała wspomniane stanowisko również pod koniec poprzedniej kadencji niższej izby polskiego parlamentu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Elżbieta Witek została wybrana marszałkiem Sejmu (East News) W wewnętrznym głosowaniu PiS wybrało Elżbietę Witek na kandydatkę na marszałka Sejmu, natomiast Ryszarda Terleckiego na przewodniczącego klubu parlamentarnego partii. Kandydatura dotychczasowej marszałek była jedyną, którą zgłoszono. Wybór Witek zatwierdzili posłowie - 314 głosowało za jej kandydaturą, a 11 przeciw. 134 wstrzymało się od głosu. - Takiego wyboru jeszcze nigdy nie było, jesteśmy pod wrażeniem poparcia dla pani marszałek - stwierdził marszałek senior Antoni Macierewicz. Przed głosowaniem Borys Budka przypomniał, że opozycja oczekuje opublikowania list poparcia sędziów do KRS, której mimo wyroku sądu marszałek nie ujawniła. - Liczymy na elementarną uczciwość i niekaranie posłów opozycji tylko dlatego, że powiedzieli coś, co nie spodobało się obozowi rządzącemu - powiedział. - Liczymy, że pani samodzielność i niezależność zostanie udowodniona w najbliższych dniach - dodał. Jednocześnie zapewnił, że KO nie zagłosuje przeciw kandydaturze Witek. - Lewica ma szacunek do konstytucji, dlatego nie zgłosiła swojego kandydata. Poprzemy panią Elżbietę Witek w głosowaniu na marszałek Sejmu. Chcemy, by konstytucja była aktem, który zagwarantuje współpracę między partiami. Liczymy na wspólną rozmowę o Polsce - powiedział Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Władysław Kosiniak-Kamysz cieszył się z "dobrej atmosfery" podczas pierwszego posiedzenia Sejmu. - To dobry początek i szansa na powrót do dobrej dyskusji politycznej z poszanowaniem przeciwników. Ten szacunek powinien być nie tylko od święta. My z tym szacunkiem podchodzimy do zwycięstwa wyborczego PiS poprzemy kandydaturę pani marszałek - zadeklarował. - Liczymy na debatę i rozważenie naszych projektów, które zgłosimy już w pierwszych stu dniach kadencji. Życzę wszystkiego dobrego, chociaż nie jest pani z naszego obozu politycznego - dodał. Z ramienia Konfederacji głos zabrali Jakub Kulesza oraz Robert Winnicki. - Widzimy proces polaryzacji i wykluczania z debaty publicznej i utrudnianie dostępu do Sejmu środowiskom pozaparlamentarnym. Konfederacja była całkowicie zamilczana. Teraz chcemy zadać pani kandydat pytanie, od którego zależy nasze poparcie. Czy wśród wicemarszałków znajdą się tylko przedstawiciele dotychczasowego układu? Czy poprze pani kandydata Konfederacji? - mówił Kulesza. Winnicki odniósł się do przemówienia marszałka seniora Antoniego Macierewicza. Zapewnił, że będą rozliczać partię rządzącą z deklaracji, które padły podczas wystąpienia byłego szefa MON. - Chcielibyśmy, by ustawy nie trafiały do zamrażarki, podobnie jak ustawa o ochronie życia. Liczymy na rzeczową debatę o gospodarce czy polityce zagranicznej - mówił. Jako ostatni głos zabrał szef PiS Jarosław Kaczyński. - Jeśli opozycja dotrzyma słowa, będzie to oznaczało koniec "opozycji totalnej". Proszę, by nie były to tylko słowa, ale i czyny. Nie zgadzam się jednak z niektórymi stwierdzeniami. Większość ma prawo rządzić i realizować swoją agendę. PiS ma najwięcej swoich przedstawicieli również w Senacie. Cieszę się, że tak rozpoczyna się ta kadencja parlamentu - oświadczył. Po wyborze głos zabrała Elżbieta Witek. - Jestem ogromnie zaszczycona, bo głosowali na mnie także posłowie spoza mojego ugrupowania. Bardzo dziękuję panu marszałkowi seniorowi za sprawne przeprowadzenie pierwszej części obrad, a także wszystkim, którzy zabrali głos. Jako marszałek Sejmu obiecuję, że każdy znajdzie u mnie wsparcie - drzwi mojego gabinetu będą otwarte - zapewniła. Premier Mateusz Morawiecki, zgodnie z procedurą, złożył dymisję dotychczasowego rządu. - W ostatnim czasie demokracja ma się lepiej niż nigdy przedtem, o czym świadczy liczba oddanych nieważnych głosów. W ostatnim czasie wzrósł też odsetek optymizmu wśród Polaków, który obecnie jest 5. na świecie. Powstało mnóstwo nowych miejsc pracy, zmieniło się podejście do obywatela. Doszło do swoistej rewolucji godności - mówił szef rządu. - To w czasach naszych rządów doszło do rozkwitu wolności i demokracji. Odnieśliśmy wiele sukcesów, opracowaliśmy nowy model gospodarczy. Kariera polityczna Elżbiety Witek Pierwszy mandat poselski Elżbieta Witek zdobyła w roku 2005 jako kandydatka Prawa i Sprawiedliwości. Cztery lata wcześniej również kandydowała do Sejmu z ramienia tej partii, ale uzyskane poparcie nie wystarczyło, by otrzymać nominację. W latach 2007, 2011 i 2015 skutecznie ubiegała się o poselską reelekcję. Przez cały czas związana z PiS-em. Od lipca 2015 do stycznia 2016 pełniła funkcję rzecznika prasowego tej partii. Funkcję rzecznika sprawowała do 8 stycznia 2016, kiedy zastąpił ją Rafał Bochenek. 11 grudnia 2017 objęła stanowisko ministra bez teki w rządzie Mateusza Morawieckiego. 18 grudnia 2017 została odwołana ze składu Rady Ministrów. W czerwcu tego roku na krótko powróciła do rządu Morawieckiego, obejmując resort spraw wewnętrznych i administracji, jednak już w sierpniu została odwołana ze stanowiska, by objąć urząd marszałka Sejmu. Elżbieta Witek jest z wykształcenia historykiem. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej. Kamiński przyznaje, że Duda jest faworytem, ale przyznaje: chciałbym żeby przegrał