Elżbieta Witek będzie Beatą Szydło bis? Tak mówią nieoficjalnie w PiS

- Ktoś w partii dostrzegł, że osoby które były podstawowymi komunikatorami, siedzą teraz w Brukseli w Europarlamencie, m.in. Beata Szydło, Elżbieta Rafalska. Do tej pory to one brały na siebie ciężar rozprowadzania komunikatów partii po mediach. Ostatnio w radiu czy telewizji, brylują Morawiecki i Niedzielski, ale obracają się wokół tematów związanych z COVID-19. Każda partia potrzebuje wachlarza stylu komunikacji od bulterierów po kogoś, kto może uspokoić rzeczywistość. Tu dostrzeżono rolę Elżbiety Witek. Całkiem nieźle radzi sobie jako marszałek Sejmu, jest od nich w przeciwieństwie do Morawieckiego. Wyniesienie do tej roli Witek jest uzasadnione – mówi Olgierd Annusewicz.