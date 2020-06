Elektrownia apeluje, aby nie reklamować "polskich Malediwów". "Jest pięknie, ale ta woda parzy skórę"

Walory terenu to jednak niebezpieczne złudzenie, przed którym przestrzega właściciel. Biały piasek to tak naprawdę popiół z elektrowni. Czysta woda ma bardzo wysoki wskaźnik zasadowości i moczenie w niej nóg czy rąk grozi poparzeniami. Przekonał się o tym jeden z warszawskich turystów.

- Żona przeczytała o "polskich Malediwach" w internecie i zachęceni zdjęciami postawiliśmy odwiedzić to miejsce - opowiada Tomasz z Warszawy. - Na widok lazurowej wody mój 13-letni syn od razu pobiegł nad brzeg, ale zapadł się po pas w białym błocie. Na szczęście chwyciłem gałąź i udało mi się go wyciągnąć. Po chwili do tej samej pułapki wbiegło kilkuletnie dziecko - relacjonuje rozmówca WP.