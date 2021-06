Elektromobilność – skuteczna walka z zanieczyszczeniem i hałasem

Wedle danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, flota autobusów miejskich w Polsce jest piąta co do wielkości w Europie, a blisko 90% mieszkańców naszego kraju korzysta z transportu zbiorowego przynajmniej kilka razy w miesiącu. Dzięki pracy i działaniom administracji lokalnej i centralnej, wspieranej środkami Funduszy Europejskich, udział autobusów elektrycznych rośnie, a kolejne umowy na dostawę zeroemisyjnych pojazdów (z dofinansowaniem m.in. z Programu Infrastruktura i Środowisko) będą realizowane w najbliższych latach. Według prognoz PIE, do 2025 roku Polska będzie posiadaczem trzeciej co do wielkości floty autobusów elektrycznych w Europie, zaraz za Francją i Wielką Brytanią.