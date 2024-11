Ekstradycja Łukasza Ż. Jest decyzja niemieckiego sądu

"Zgoda sądu niemieckiego na wydanie Łukasza Ż. stronie polskiej w ramach procedury ENA. Sprawca wypadku na Trasie Łazienkowskiej zostanie przetransportowany do Warszawy w przyszłym tygodniu" - przekazała prokuratura.

Jak informował wcześniej Polsat News, Łukasz Ż. ma trafić do Polski 14 listopada.

Łukasz Ż. jest podejrzany o spowodowanie wypadku na Trasie Łazienkowskiej, w której zginął 37-letni mężczyzna, a czwórka innych osób trafiła do szpitali. Sprawca następnie uciekł do Niemiec.

Ż. został zatrzymany we wrześniu w szpitalu w Lubece. Niemiecka prokuratura po kilku dniach złożyła wniosek o jego ekstradycję do Polski. Dokument trafił do Wyższego Sądu Krajowego Szlezwiku-Holsztynu.