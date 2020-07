Ekspresowa nominacja. Komendant Straży Pożarnej w niespełna 4 lata z kapitana został generałem

Wynika więc, że w ciągu trzech lat awansował na starszego kapitana i młodszego brygadiera. Rzeczpospolita podkreśla, że ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, która jednoznacznie reguluje zasady i czas przyznawania stopni służbowych, nie wskazuje na to, by było możliwe skrócenie tej drogi. — Kolejny wyższy stopień może być nadany stosownie do posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz w zależności od zajmowanego stanowiska i opinii służbowej. Nadanie tego stopnia nie może jednak nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu (ściśle określonego czasu – przyp. red.) – wskazuje ustawa z 1991 r.