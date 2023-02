Eksplozje w polskich sklepach. Jest wyrok

- Eksplozje były niezwykle groźne dla właścicieli sklepów, a także wzbudzały poczucie zagrożenia w społeczeństwie – czytamy w uzasadnieniu wyroku przekazanym mediom. W toku prowadzonego śledztwa prokuratura wielokrotnie podkreślała, że ataki nie miały podłoża etnicznego i nic nie wskazuje na to, aby były one skierowane przeciwko Polakom. W mediach pojawiły się spekulacje, że zostały one zlecone przez konkurujących ze sobą właścicieli marketów, jednak na razie nie znaleziono na to dowodów.