Eksplozja w Przewodowie. Wiceminister: nie wiem, co się stało

W Przewodowie pod Hrubieszowem (woj. lubelskie) doszło we wtorek po południu do silnej eksplozji. Zginęły tam dwie osoby. - Nie wiem, co się tam stało - stwierdził wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik. - Na pewno rząd przekaże oficjalny komunikat w tej sprawie - dodał.