Śmiertelny wybuch w Mesko. Prokuratura wszczyna śledztwo

Prokopowicz dodał, że na miejscu zdarzenia nadal trwają oględziny. - Wykorzystujemy do tego specjalnego robota ze skanerem, który bada miejsce, gdzie doszło do wybuchu pożaru. Wynika to ze specyfiki zakładu. Chcemy się upewnić, czy nie pozostały tam żadne inne przedmioty niebezpieczne, które mogłyby ewentualnie ponownie wywołać tego rodzaju zdarzenie - wyjaśnił prokurator.