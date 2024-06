Eksplozja w zakładach zbrojeniowych. Wydano komunikat

Swoją komisją powołała również Polska Grupa Zbrojeniowa. "Celem jest zbadanie okoliczności zdarzenia, w tym analiza okoliczności, które do tego doprowadziły oraz weryfikacja procedur obecnie obowiązujących i ewentualne rekomendacje, co do ich zmiany, tak by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracy" - czytamy we wpisie na platformie X.