Eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych. Nie żyją dwie osoby

Do eksplozji w fabryce materiałów wybuchowych, należącej do spółki Nitroerg w Krupskim Młynie, doszło w poniedziałek. Jak przekazały we wtorek rano służby kryzysowe, wiadomo już, że w wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby. Już wcześniej informowano, że szanse na odnalezienie ich żywych nie są wielkie.