Eksplozja bomby na dworcu w Pakistanie. Liczba ofiar wzrasta

Armia Wyzwolenia Beludżystanu (BLA) w wydanym komunikacie przyznała się do zamachu, podkreślając, że celem byli żołnierze powracający ze szkolenia wojskowego i oczekujący na pociąg. Liczba ofiar wzrosła z początkowo podawanych 17 do co najmniej 24 zabitych, a liczba rannych przekroczyła 40 osób.