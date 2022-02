To była ustawka. Eksperci zdemaskowali separatystów z Donbasu

Dane te są sprzeczne z linią rosyjskiej propagandy. Zaprzecza to informacjom płynącym ze strony Moskwy o nagłej eskalacji napięcia w regionie, po której wezwano do ewakuacji miejscowej ludności. Separatyści chcą przetransportować do Rosji nawet 700 tysięcy osób, głównie dzieci i osoby starsze. Na miejscu mieliby pozostać tylko mężczyźni w wieku od 18 do 55 lat.