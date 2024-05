EKG 2024: państwo musi wspomóc proces dekarbonizacji w firmach

Zdaniem Doroty Dębińskiej-Pokorskiej, partnerki, liderki zespołu Energy & Renewables, PwC Polska, "zieloność" już jest obecna na polskim gruncie i ma znaczenie. "Firmy robią to z różnych powodów. Są takie, które robią to dobrowolnie, ale to jest mała grupa. Są też takie, które robią to, bo muszą też, bo np. wymagają tego od nich klienci. (…) i są też firmy, które tylko o tym słyszały i wiedzą, że będą to musiały robić, ale na razie czekają" - tłumaczyła ekspertka.