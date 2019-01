Egzotyczne podróże ministrów rządu PiS. Indie, Tajlandia i Australia

Dwudniowa wyprawa do Egiptu wiceministra środowiska Michała Kurtyki w połowie października ubiegłego roku kosztowała podatników 15 tysięcy złotych. Minister pojechał tam spotkać się z ministrem środowiska Egiptu. Wirtualna Polska dotarła do kosztów podróży w resortach.

Zestawienie obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 października 2018 r. I tak na podróże kierownictwa ministerstwa spraw zagranicznych wydaliśmy w tym okresie 750 tysięcy złotych. Z tego najwięcej, bo 374 tysiące złotych pochłonęły koszty podróży krajowych i zagranicznych szefa polskiej dyplomacji Jacka Czaputowicza. Z zestawienia wynika, że szef MSZ był we wrześniu ubiegłego roku w Stanach Zjednoczonych dwukrotnie w krótkim odstępie czasu. Między 17 a 19 września "w związku z wizytą prezydenta Andrzeja Dudy w USA” oraz między 23 a 28 września, kiedy uczestniczył w 73 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku . Koszt pierwszej wizyty -13,4 tys. zł; drugiej 20,5 tys. zł.

Z kolei w ministerstwie energii „rekordzistą” w podróżowaniu jest wiceminister Grzegorz Tobiszowski. Przez osiem miesięcy resort wydał na jego wojaże 64,5 tys. zł. Szczególną uwagę zwraca podróż do Australii razem z prezydentem Andrzejem Dudą. Miała miejsce między 18 a 25 sierpnia, została rozliczona w ramach "udziału w konferencji polsko australijskich technologii innowacyjnych sektora energii i zasobów naturalnych”. Kosztowała 29,5 tys. zł.

Zobacz także: Kwaśniewski do PE ? Joanna Senyszyn odsłania kulisy

W resorcie infrastruktury najwięcej płaciliśmy za delegacje zagraniczne wiceministra Mikołaja Wilda. W okresie od stycznia do sierpnia 2018 odbył trzy takie podróże, a koszt jednej to ok. 11,9 tys. zł.