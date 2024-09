Egzekucje w Korei Północnej. Kary śmierci za zaniedbania

Według północnokoreańskich mediów w wyniku ulewnych deszczy pod koniec lipca w mieście Uiji i sąsiednim Sinuiju, które leżą tuż przy granicy z Chinami nad rzeką Amnok, pod wodą znalazło się ok. 4,1 tys. domów, a także rozległe pola uprawne oraz wiele budynków użyteczności publicznej, dróg i linii kolejowych. Nie podano informacji o ewentualnych ofiarach śmiertelnych.

Na relacjonowanym na początku sierpnia przez północnokoreańską agencję KCNA spotkaniu z urzędnikami i poszkodowanymi mieszkańcami Kim Dzong Un nakazał ewakuację ok. 15,4 tys. osób, w tym dzieci, kobiet oraz osób starszych, do stolicy kraju, Pjongjangu. Ocenił, że odbudowa domów i uporządkowanie obszarów dotkniętych powodzią zajmą około dwóch-trzech miesięcy. Dyktator obwinił też lokalne władze za to, że nie zapobiegły katastrofie.