Egzamin ósmoklasisty 2020. Wyniki będą znane od 31 lipca, nabór do połowy sierpnia

Egzamin ósmoklasisty 2020. Zasady rekrutacji

Ale to nie wszystkie daty ważne dla ósmoklasistów. 4 sierpnia, dokładnie do godz. 15 trzeba to zaświadczanie dostarczyć do wybranej przez absolwenta szkoły ponadpodstawowej. Ważne jest to, że poszczególne szkoły same określiły w jaki sposób trzeba to zrobić i należy się do tego dostosować. Niektóre placówki żądają oryginału zaświadczenia o egzaminie lub jego poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, ale niekiedy wystarczy przesłać je mailem.