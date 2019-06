Egzamin gimnazjalny 2019 – wyniki. Zobacz, kiedy, jak i gdzie sprawdzić wyniki egzaminów gimnazjalnych

Egzamin gimnazjalny 2019 – wyniki. Już niedługo absolwenci szkół gimnazjalnych będą mogli powiedzieć się, ile punktów otrzymali w konkretnych częściach egzaminów. Sprawdź, kiedy zostaną podane wynik

Egzamin gimnazjalny 2019 – wyniki

Przypominamy, że zgodnie z reformą programową przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej , dotyczącą likwidacji gimnazjów, w kwietniu odbyły się ostatnie egzaminy gimnazjalne . Uczniowie przystąpili wówczas do rozwiązywania arkuszy sprawdzających ich wiedzę z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych. Według harmonogramu opublikowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, uczniowie swoje wyniki poznają już w piątek 14 czerwca 2019.

Jak sprawdzić wyniki egzaminu gimnazjalnego?

Chociaż na otrzymanie swojego egzamin uczniowie będą musieli poczekać do 19 czerwca 2019, wyniki będzie można sprawdzić wcześniej, za pośrednictwem strony internetowej Okręgowej Komisji Edukacyjnej. Do zalogowania w witrynie niezbędne będą numer PESEL danego ucznia oraz hasło, które zostało podane w szkole. Ze względu na duże zainteresowanie wynikami, należy wziąć jednak pod uwagę fakt, że serwery będą przeciążone, co może skutkować przejściowymi problemami z zalogowaniem.