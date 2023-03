Dziura w podłodze autobusu. Policja reaguje na nagranie internauty

- Nagranie zostało zabezpieczone i przekazane do policjantów Wydziału Ruchu Drogowego piaseczyńskiej komendy. Funkcjonariusze następnego dnia ustalili, do którego przewoźnika ów pojazd należy. Okazało się, że jest to autobus kursujący na trasie Warka - Piaseczno, który codziennie pojawia się w mieście ok. godz. 15.30 - dodaje Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.