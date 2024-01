Dzisiaj go zabiją. Pierwsza egzekucja z użyciem nowej metody

Stan Alabama w USA ma w czwartek wykonać egzekucję przy użyciu nowatorskiej metody pozbawienia skazańca życia. 58-letni mężczyzna pożegna się z tym światem w wyniku niedotlenienia związanego z wdychaniem azotu. To nowatorska metoda, do tej pory jeszcze niestosowana w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy porównują ją do tortur.