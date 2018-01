Dziś wieczorem spójrz w górę. Wyjątkowe zjawisko rozświetli niebo

Już dzisiejszego wieczoru ma miejsce maksimum roju Kwadrantydów. To wyjątkowa okazja do oglądania spadających gwiazd, liczba rejestrowanych zdarzeń może sięgnąć nawet 120 na godzinę.

Kwadrantydy są jednym z najbardziej aktywnych rojów. Są bardzo dobrze widoczne z Polski, natomiast najlepszy momentem do ich obserwacji będzie druga połowa nocy. Ale nie martwcie się, jeśli pogoda pozwoli, to można je oglądać już po zmroku. Po godzinie 22 powinny być już dobrze widoczne, a około północy widok może być już niesamowity.

Niestety obserwację może utrudniać silnie świecący Księżyc. Dnia wczorajszego mieliśmy na niebie pełnię, przez co najsłabsze obiekty będą trudno widoczne.

W atmosferę wchodzą z prędkością 41 km/s, co może wydawać się ogromną liczbą. Jednak to średnia prędkość dla meteorów, Leonidy "spadają" z prędkością nawet 71 km/s. Obiektem pochodzenia tego roju, jet planetoida 196256 2003 EH1, która należy do grupy Amora. Odkryto ją 6 marca 2003 roku, w ramach programu zajmującego sie poszukiwaniem planetoid i komet, które mogą zagrażać Ziemi.