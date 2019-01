Dziś protest przeciwko organizacji lekcji o mowie nienawiści. "NIE dla deprawacji naszych dzieci!"

Dziś o godzinie 16:00 pod budynkiem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy odbędzie się protest "NIE dla deprawacji naszych dzieci!". Manifestujący chcą w ten sposób wyrazić swój sprzeciw wobec organizacji lekcji o mowie nienawiści. Twierdzą też, że takie zajęcia to sposób na "przemycanie propagandy LGBTQ i ideologii gender do szkół".

Dziś protest przeciwko organizacji lekcji o mowie nienawiści

Organizatorami dzisiejszego protestu "NIE dla deprawacji naszych dzieci!" są stowarzyszenie "Ordo Iuris" oraz Centrum Życia i Rodziny. Uważają, że lekcje o mowie nienawiści to jedynie przykrywka do "prezentowania praktyk homoseksualnych, biseksualnych, transseksualnych i queer jako „normalność”".

Ponadto powołują się na art. 48, 53 i 72 Konstytucji RP. - "Dołącz do Nas, jeśli także Ty CHCESZ bronić konstytucyjnego prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z przekonaniami i prawa do ochrony dzieci przed demoralizacją" - czytamy w opisie oficjalnego wydarzenia na Facebooku.